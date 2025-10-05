Montemesola donate 44 sacche di sangue

Tarantini Time Quotidiano Una domenica mattina all’insegna dell’altruismo, quella appena trascorsa a Montemesola. Il gruppo Fratres Montemesola ha organizzato la consueta giornata per la donazione di sangue, con l’autoemoteca giunta dal centro trasfusionale dell’ospedale Santissima Annunziata. Nel corso della giornata, 50 persone si sono recate sul posto per la donazione, per un totale di 44 sacche di sangue raccolte. Un numero importante per l’associazione, da anni impegnata sul territorio, per promuovere e sensibilizzare la donazione, un tesoro inestimabile per quanti ne hanno bisogno. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

