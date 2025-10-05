Montefredane una Festa dei Nonni all’insegna di emozioni e comunità

Avellinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefredane, 5 ott. — Una mattinata allinsegna dell’emozione e della gratitudine quella che si è vissuta oggi a Montefredane in occasione della Festa dei Nonni, celebrata presso l'Aula Consiliare del comune. Alla presenza di numerosi cittadini, nonni e nipoti, l’Amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montefredane - festa

Il Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni

montefredane festa nonni all8217insegnaIl Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni: un omaggio al loro ruolo insostituibile nella comunità - In occasione della Festa nazionale dei nonni, che ricorre ogni anno il 2 ottobre, l’Amministrazione comunale di Montefredane annuncia una serie di iniziative dedicate a onorare e valorizzare il ruolo ... Lo riporta irpinianews.it

Festa dei nonni 2024 mercoledì 2 ottobre: apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia - 30, in occasione della "Festa dei Nonni", è prevista un'apertura straordinaria del 39esimo Piano Belvedere di Palazzo Lombardia. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Festa Nonni All8217insegna