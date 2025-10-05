Montefredane una Festa dei Nonni all’insegna di emozioni e comunità
Montefredane, 5 ott. — Una mattinata all’insegna dell’emozione e della gratitudine quella che si è vissuta oggi a Montefredane in occasione della Festa dei Nonni, celebrata presso l'Aula Consiliare del comune. Alla presenza di numerosi cittadini, nonni e nipoti, l’Amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montefredane - festa
Il Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni
Il Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni: un omaggio al loro ruolo insostituibile nella comunità. Domenica 5 ottobre alle ore 11:00 la consegna degli attestati In occasione della Festa nazionale dei nonni, che ricorre ogni anno il 2 ottobre, l’Am - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Montefredane celebra la Festa dei Nonni: un omaggio al loro ruolo insostituibile nella comunità - In occasione della Festa nazionale dei nonni, che ricorre ogni anno il 2 ottobre, l’Amministrazione comunale di Montefredane annuncia una serie di iniziative dedicate a onorare e valorizzare il ruolo ... Lo riporta irpinianews.it
Festa dei nonni 2024 mercoledì 2 ottobre: apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia - 30, in occasione della "Festa dei Nonni", è prevista un'apertura straordinaria del 39esimo Piano Belvedere di Palazzo Lombardia. Da ilgiorno.it