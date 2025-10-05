ROMA – Torna Montecitorio a porte aperte. Per l’occasione, questa mattina, è stata organizzata anche una sfilata di alcune vetture storiche, in sosta in piazza. L’iniziativa è stata curata dal Circolo romano La Manovella. A inaugurare la nuova stagione è stata la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Nell’Aula della Camera, Pierpaolo Petta e Katia Raineri hanno eseguito per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo Aria elettrica. Nel Corridoio dei Busti è allestita la mostra collettiva Fabriano Paper Symphony, anticipazione della quarta edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Montecitorio a porte aperte, al via la nuova stagione. Esposizione di auto storiche, mostra e banda della Finanza. Musica in Aula