montecitorio a porte aperte al via la nuova stagione esposizione di auto storiche mostra e banda della finanza musica in aula

5 ott 2025

ROMA – Torna Montecitorio a porte aperte. Per l’occasione, questa mattina, è stata organizzata anche una sfilata di alcune vetture storiche, in sosta in piazza. L’iniziativa è stata curata dal Circolo romano La Manovella. A inaugurare la nuova stagione è stata la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Nell’Aula della Camera, Pierpaolo Petta e Katia Raineri hanno eseguito per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo Aria elettrica. Nel Corridoio dei Busti è allestita la mostra collettiva Fabriano Paper Symphony, anticipazione della quarta edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

