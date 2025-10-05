Monte Salute il 10 ottobre visite guidate all’ex ospedale psichiatrico di Sondrio

Un viaggio nella memoria per immaginare il futuro. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, giovedì 10 ottobre, il Comune di Sondrio, insieme a Sol.Co Sondrio e ad Asst Valtellina e Alto Lario, propone visite guidate all'ex ospedale psichiatrico "Carlo Besta".

