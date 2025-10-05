Monte rientrata in Italia La giornalista sulla Flotilla | Mi hanno tolto tutto e tenuta in carcere

"Torniamo a casa". Pochi minuti al telefono con la sorella dopo un silenzio forzato durato 3 giorni, che è sembrato un’eternità ai famigliari di Michela Monte. Dopo Marco Croatti e gli altri 3 parlamentari, rientrati venerdì, nella tarda serata di ieri sono tornati in Italia la giornalista riminese e altri 25 attivisti della Global Sumud Flotilla. Dopo aver firmato il foglio di rilascio volontario evitando di finire a processo, hanno preso un primo volo, da Tel Aviv a Istanbul, poi un altro per rientrare in Italia dopo un breve scalo nella capitale turca. Monte, 49 anni, giornalista free lance che da una decina di anni si divide tra l’Italia e New York dopo aver lavorato in Francia, si era imbarcata sulla Estrella y Manuel, una delle barche della Global Sumud Flotilla partite da Barcellona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monte rientrata in Italia. La giornalista sulla Flotilla: "Mi hanno tolto tutto e tenuta in carcere"

