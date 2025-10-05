Mondo monastico accademico e vitivinicolo al Convento della SS Annunciata per il convegno organizzato da Vini d’Abbazia e Fondazione Moretti

ROVATO (BS) – La Fondazione Vittorio e Mariella Moretti ha ospitato ieri, presso il suggestivo Convento della Santissima Annunciata di Franciacorta, il convegno nazionale “La cultura del vino e l’identità dei territori: l’opera delle abbazie”, organizzato da Vini d’Abbazia. L’iniziativa si è inserita nel programma “Come in famiglia”, una giornata di eventi aperti al pubblico, organizzata dalla Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, che dalle 8 alle 24 ha proposto percorsi nella natura, laboratori, letture e incontri dedicati alla spiritualità, alla cultura e al senso di comunità. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, che sostiene i progetti capaci di valorizzare l’autentico talento italiano per la bellezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

