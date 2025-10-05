Mondo monastico accademico e vitivinicolo al Convento della SS Annunciata per il convegno organizzato da Vini d’Abbazia e Fondazione Moretti
ROVATO (BS) – La Fondazione Vittorio e Mariella Moretti ha ospitato ieri, presso il suggestivo Convento della Santissima Annunciata di Franciacorta, il convegno nazionale “La cultura del vino e l’identità dei territori: l’opera delle abbazie”, organizzato da Vini d’Abbazia. L’iniziativa si è inserita nel programma “Come in famiglia”, una giornata di eventi aperti al pubblico, organizzata dalla Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, che dalle 8 alle 24 ha proposto percorsi nella natura, laboratori, letture e incontri dedicati alla spiritualità, alla cultura e al senso di comunità. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, che sostiene i progetti capaci di valorizzare l’autentico talento italiano per la bellezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Libri incatenati da cinque secoli, mai toccati dal tempo. Nel cuore di Cesena si nasconde un tesoro che sfida ogni logica moderna. La Biblioteca Malatestiana è l'unico esempio al mondo di biblioteca monastico-rinascimentale rimasta completamente intatta. Tr Vai su Facebook
Io sono “vecchio” e sono basico. Basico perché se siamo d’accordo che in quella parte di mondo debbano esserci due popoli e due Stati, allora le parole d’ordine delle proteste non possono essere quelle che stiamo vedendo. “Vecchio” - mi concedo le virgole - X Vai su X
Lutto nel mondo accademico: addio a Gustavo Pansini - Lutto nel mondo giuridico e accademico: si è spento ieri il professor Gustavo Pansini (foto), avvocato penalista e docente universitario. Secondo ilrestodelcarlino.it
Lutto nel mondo accademico, è morto il professor Federico Pirro - All'età di 78 anni è morto, nella sua abitazione di Bari, Federico Pirro, professore associato di Storia dell'Industria all'Università di Bari ... Da rainews.it