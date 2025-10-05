Mondiali di Atletica Paralimpica 2025 Cicchetti conquista un super oro nei 200 metri T44

Nuova Delhi, 5 ottobre 2025 – L’Italia dell’Atletica Paralimpica piazza uno storico ottavo posto ai Mondali di Nuova Delhi. Gli Azzurri conquistano in totale 11 medaglie (7 ori, 1 argento e 3 bronzi). Nell’ultima giornata di oggi, sono saliti sul podio Marco Cicchetti, che fa bis personale in competizione, si è laureato campione del mondo nei 200 metri T44. “Un centesimo meglio del mio personale, un centesimo meglio del precedente primato europeo.certo che anche qui come nel salto in lungo è mancato davvero poco per abbattere un’altra barriera. A parte gli scherzi, la medaglia d’oro iridata non si discute. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

