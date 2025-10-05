Mondiale Under 20 Italia sconfitta dall’Argentina ma qualificata agli ottavi

Gli Azzurrini di Nunziata cadono 1-0 a Valparaíso con gol di Gorosito, ma chiudono secondi nel Gruppo D e volano alla fase a eliminazione diretta grazie al successo dell’Australia su Cuba. Sconfitta senza conseguenze per la Nazionale Under 20 di Nunziata, vicecampione del mondo in carica, battuta 1-0 dallArgentina nello stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso davanti a oltre 11mila spettatori. Decisiva al 74’ la rete del centrocampista classe 2006 del Boca Juniors Dylan Tomás Gorosito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

