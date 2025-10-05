Da ieri, altre iniziative nell’ambito della 7ª edizione di Monasteri Aperti 2025, che si dipaneranno anche in questo mese, con esperienze all’insegna del raccoglimento e del turismo slow in Emilia Romagna, tra arte e spiritualità, lungo i 22 Cammini del Circuito regionale. In tutta la Regione, monasteri, abbazie, cattedrali, pievi, santuari e chiese, aprono eccezionalmente al pubblico con proposte originali, dalle escursioni lungo i cammini religiosi, alle visite guidate fra santuari e luoghi di culto, dai concerti di musica sacra, alle degustazioni di antiche ricette nei monasteri, come ha già avuto luogo anche nei territori di Sarsina, Bagno-S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monasteri Aperti, la camminata