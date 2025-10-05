Molestie su un bus ma le vittime lo filmano e si ritrova al banco degli imputati

LECCE - Due episodi di molestie avvenuti nel giro di 24 ore, entrambi su un autobus di linea, ma le vittime filmano il responsabile consentendo agli investigatori la sua identificazione. Si tratta di un 58enne leccese che nei giorni scorsi è stato rinviato a giudizio dalla giudice del tribunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

