Molestie su un bus ma le vittime lo filmano e si ritrova al banco degli imputati
LECCE - Due episodi di molestie avvenuti nel giro di 24 ore, entrambi su un autobus di linea, ma le vittime filmano il responsabile consentendo agli investigatori la sua identificazione. Si tratta di un 58enne leccese che nei giorni scorsi è stato rinviato a giudizio dalla giudice del tribunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Molestie su un bus, ma le vittime lo filmano e si ritrova al banco degli imputati - Sott’accusa un 58enne leccese: prima avrebbe compiuto atti osceni davanti a due minorenni, poi palpeggiato una ventenne. lecceprima.it scrive