Modric penetra nella Zona Pirlo | Può essere estremamente prezioso

Ci sono pochi dubbi che mettono in discussione la figura di Andrea Pirlo come uno dei migliori – se non i migliori – "regista" nella storia del calcio. È apparso come centrocampista all'Inter, maturato come interno a Milano e, primo con Conte e successivamente con Allegri, meravigliandosi di "5" in Juventus. Un tour certamente simile a quello, a 40 anni, sta esplorando un Modric di Luka a cui "Max" sta riconvivendo Al suo ritorno a San Siro . prima di riunirsi con la "Vecchia Signora". Sono solo pochi mesi in base alla squadra e Le chiavi di un tempio come San Siro sono state in custodia per molto tempo Questo, lo scorso fine settimana, ha visto il suo Milano in testa alla serie che culminò con una prestigiosa vittoria contro Napoli in cui Modric ha firmato di nuovo un recital: 72 interventi, 5358 Passi completati, 1013 a lungo, un passaggio chiave, un affare provato e solo sette perdite.

