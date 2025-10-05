Modric e Tudor ricordate? La prima di Luka con la Croazia al fianco di Igor e contro Messi

Diciannove anni fa, in un’amichevole tra Croazia e Argentina, il milanista esordiva in nazionale contro Leo e insieme all’attuale tecnico della Juve. Oggi lo ritrova da avversario con il suo Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric e Tudor, ricordate? La prima di Luka con la Croazia, al fianco di Igor e contro... Messi

Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «Qui il pareggio non basta ma la squadra ha fatto due grandi partite. Manca il peso specifico di giocatori che si assumono la responsabilità. Modric? Speriamo domani faccia ca..re»

