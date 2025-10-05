Modena tunisino ucciso con arma da taglio | la vittima aveva cercato aiuto in strada
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione avvenuta nell’abitazione della vittima. Questa notte tra sabato e domenica, 5 ottobre, a Modena, un uomo di origine tunisina è stato ferito mortalmente con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello o un machete, all’interno della propria abitazione in via Roncaglia. Dopo l’aggressione, la vittima sarebbe uscita di casa e si sarebbe riversata in strada, cercando aiuto. Soccorso e decesso in ospedale. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo. Sul corpo della vittima è stata disposta un’ autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: modena - tunisino
Accoltellato nella notte a Modena, morto tunisino
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri
Un tunisino di 25 anni si è impiccato in carcere. Sale a 62 il numero dei suicidi in cella da gennaio a settembre 2025. A che punto è il piano carceri del ministro Carlo Nordio? Aveva venticinque anni, era recluso nel carcere Sant’Anna di Modena e proprio in - facebook.com Vai su Facebook
#Matrimonio #fittizio a #Modena per ottenere il #permesso di #soggiorno: 25enne #tunisino scoperto e #espulso dall’#Italia - X Vai su X
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri - Un tunisino è stato ucciso con un'arma da taglio, un coltello o un machete, nella notte in via Roncaglia a Modena. Lo riporta msn.com
Modena, omicidio nella notte: accoltellato in strada, muore in ospedale - Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio, un coltello o forse un machete, all'interno di un alloggio, poi la lite è ... Come scrive msn.com