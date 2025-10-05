Modena tunisino ucciso con arma da taglio | la vittima aveva cercato aiuto in strada

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione avvenuta nell’abitazione della vittima. Questa notte tra sabato e domenica, 5 ottobre, a Modena, un uomo di origine tunisina è stato ferito mortalmente con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello o un machete, all’interno della propria abitazione in via Roncaglia. Dopo l’aggressione, la vittima sarebbe uscita di casa e si sarebbe riversata in strada, cercando aiuto. Soccorso e decesso in ospedale. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo. Sul corpo della vittima è stata disposta un’ autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

