Modena tunisino ucciso con arma da taglio | indagano carabinieri
(Adnkronos) – Un tunisino è stato ucciso con un'arma da taglio, un coltello o un machete, nella notte in via Roncaglia a Modena. Da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in casa della vittima, che sarebbe poi fuggita in strada. Soccorso dal 118, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale dove più tardi è morto.
In questa notizia si parla di: modena - tunisino
Accoltellato nella notte a Modena, morto tunisino
