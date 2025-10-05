Modena che sogno | è primato solitario

Modena, 5 ottobre 2025 – Di squadre spigolose, puntigliose e diligenti ne troverà da qui all’infinità. La Carrarese ha insegnato, l’Entella ha rimesso alla prova i canarini ma la lezione è stata recepita. Alzare il ritmo delle giocate, nel secondo tempo, è stata la chiave per tornare al successo, a conti fatti tanto è bastato e tanto serviva contro una formazione che pareva difficilmente perforabile. I liguri (fino al rigore di Gliozzi) l’avevano preparata bene, facendo densità nei canali centrali e lasciando sfogare il Modena sugli esterni ma quasi mai senza il guizzo da uno contro uno. Dietro i rischi si avvicinano allo zero, davanti le occasioni non fioccano se non uno spunto di Tonoli sul quale deve intervenire Colombi coi piedi: il possesso gialloblù è più o meno totale e allo stesso tempo poco verticale, Sottil se ne accorge e nell’intervallo scuote i suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

