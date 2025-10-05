A passeggio lungo la pista ciclabile che collega Borgo delle Rose a Borello, godendosi un percorso che, come fa notare il sindaco Enzo Lattuca, ha da una parte il fiume e dall’altra la scarpata collinare, a descrizione di un luogo che è caratterizzato da un forte legame con la natura. Ragion per cui per anni i residenti del territorio avevano chiesto all’amministrazione comunale di intervenire con un prolungamento della ‘Bicipolitna’, che potesse permettere loro di raggiungere in sicurezza il centro della frazione cesenate e senza la necessità di mettersi al volante. Il tracciato misura complessivamente circa 700 metri e la sua realizzazione è costata 380. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità e sicurezza. Bicipolitana prolungata con la ciclabile tra Borgo delle Rose e Borello