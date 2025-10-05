Mo | Bonelli ' solidarietà a giornalista Adnkronos violenti nulla a che vedere con corteo'
Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà alla cronista dell'Adnkronos minacciata ieri da chi al corteo per la Palestina si è presentato incappucciato e che giustamente è stato cacciato tra gli insulti dei manifestanti pacifici che hanno detto di andare via perché loro con il corteo non c'entravano nulla!". Lo dice Angelo Bonelli, leader Avs. "Alla cronista dell'Adnkronos la mia solidarietà, i giornalisti non possono essere intimiditi in alcun modo e condanno senza se e senza ma le violenze di ieri perché hanno oscurato la manifestazione pacifica di 1 milione di persone contro il genocidio a Gaza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 mila persone a Roma, secondo la Cgil, sono scese in piazza per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla, nel giorno dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali. Le forze dell’ordine stimano siano 70 mil - facebook.com Vai su Facebook
