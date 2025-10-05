Miti e leggende sotto le foglie dell’albaraz

Si fa presto a dire pioppo, detto 'albaraz' in dialetto: non come dispregiativo, ma per le alte dimensioni che questa pianta sa raggiungere nel tempo, fino a 30 metri e oltre. E' albero antico, familiare nel nostro paesaggio. Tanto da aver dato il nome ad una nota frazione di Cesena, lungo la Cervese, vale a dire Pioppa, Piòpa, in dialetto (così come Carpineta, sulle prime colline, viene da carpino, Madonna dell'Olivo riguarda una precisa vocazione arborea: e altri casi ancora). Ma torniamo al pioppo: o per meglio dire ai pioppi perché anche le piante, come la famiglia umana, hanno fratelli, sorelle e parenti vari.

