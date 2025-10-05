Misteri di brokenwood | trama cast e segreti del finale dell’episodio su giallo

La serie detective neozelandese I misteri di Brokenwood prosegue con la sua undicesima stagione, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. L’episodio attualmente trasmesso, intitolato “La fine della corsa”, offre un nuovo caso che si svolge in un contesto rurale ricco di misteri e segreti nascosti. La narrazione si concentra sulla scoperta di verità nascoste dietro una facciata apparentemente pacifica, confermando il ruolo della serie come esempio di crime drama ambientato in scenari naturali suggestivi. regia, produzione e interpreti principali de “la fine della corsa”. regia e sceneggiatura dell’episodio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Misteri di brokenwood: trama, cast e segreti del finale dell’episodio su giallo

In questa notizia si parla di: misteri - brokenwood

Qualcosa non quadra dietro a un misterioso scontro automobilistico… #Jacobs #UnVeterinarioPerAgente alle 21:10 su #Giallo #Canale38 - facebook.com Vai su Facebook

I misteri di Brokenwood – La fine della corsa: trama, cast, finale, dove è girato l’episodio in onda su Giallo - I misteri di Brokenwood La fine della corsa film, episodio in onda su Giallo: un insegnante muore e l’indagine rivela segreti e vendette. Scrive maridacaterini.it

Trama Serie Tv I misteri di Brokenwood - La serie è ambientata a Brokenwood, una piccola cittadina situata a pochi chilometri dalla costa e basata principalmente sull’agricoltura. Secondo superguidatv.it