Miss Italia e il futuro? Lo vedo bene il concorso non morirà dice Patrizia Mirigliani al Wired Next Fest Trentino 2025

La manifestazione prova anno dopo anno a tornare agli antichi fasti, in un mondo dove molto è cambiato, come racconta la patronne, figlia dello storico organizzatore Enzo e trentina doc. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - “Miss Italia e il futuro? Lo vedo bene, il concorso non morirà”, dice Patrizia Mirigliani al Wired Next Fest Trentino 2025

In questa notizia si parla di: miss - italia

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”

Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia

Rassegna estiva, è lite. Il Pd contro Miss Italia: "Eventi non all’altezza"

Finale "Miss Italia 2025" - Alice Zambon "Miss Veneto" - facebook.com Vai su Facebook

Miss Italia con l’apparecchio: Katia Buchicchio è la prima nella storia del concorso - X Vai su X

Katia Buchicchio Miss Italia 2025: “Le critiche per l’apparecchio? Mi rende unica”/ “I sogni per il futuro…” - Katia Buchicchio dopo Miss Italia 2025, a La Volta Buona passa in rassegna passioni e ambizioni e spazza via le critiche. Secondo ilsussidiario.net

Chi è Asia Campanelli, sfiora la vittoria a Miss Italia 2025 e pensa a un futuro da medico - Porto San Giorgio (Fermo), 16 settembre 2025 – La 19enne Asia Campanelli, ha onorato la fascia di Miss Marche, fino all’ultimo, fino a quel podio di cui è arrivata a sfiorare il primo gradino e ... Si legge su ilrestodelcarlino.it