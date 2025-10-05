Mirabella Eclano | Blitz dei Carabinieri tra sequestri denunce ed espulsione

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, le attività vengono svolte attraverso servizi ad ampio respiro che interessano, di volta in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mirabella Eclano (AV) – I Carabinieri presidiano il territorio – denunce, segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e Fogli di via

