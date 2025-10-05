Minifigure star wars a metà prezzo rispetto al lego death star

il nuovo set UCS death star di lego: un capolavoro da collezione. Il lancio del nuovo modello UCS Death Star di LEGO ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e i collezionisti. Si tratta di una riproduzione dettagliata della celebre stazione spaziale di Star Wars, composta da oltre 9.000 pezzi e dotata di quasi 40 minifigure, molte delle quali sono esclusive e rappresentano personaggi mai apparsi prima in questa forma. caratteristiche principali del set UCS Death Star. dimensioni e contenuto. Il modello è stato immesso sul mercato il 4 ottobre ed è attualmente venduto a circa $1.000, diventando così il set LEGO più costoso mai realizzato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

