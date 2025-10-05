Minifigure star wars a metà prezzo rispetto al lego death star
il nuovo set UCS death star di lego: un capolavoro da collezione. Il lancio del nuovo modello UCS Death Star di LEGO ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e i collezionisti. Si tratta di una riproduzione dettagliata della celebre stazione spaziale di Star Wars, composta da oltre 9.000 pezzi e dotata di quasi 40 minifigure, molte delle quali sono esclusive e rappresentano personaggi mai apparsi prima in questa forma. caratteristiche principali del set UCS Death Star. dimensioni e contenuto. Il modello è stato immesso sul mercato il 4 ottobre ed è attualmente venduto a circa $1.000, diventando così il set LEGO più costoso mai realizzato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: minifigure - star
PREPARATI AD UNA BATTAGLIA STELLARE! Dal 26 SETTEMBRE arriva in edicola l'undicesimo numero di LEGO STAR WARS con gioco LEGO. Al suo interno: super fumetto 2 incredibili poster giochi stellari la minifigure di LEGO: LUKE SKYWAL - facebook.com Vai su Facebook
Lego’s 25th Anniversary Star Wars Sets Deliver Ships, Droids, and a Must-Have Minifigure - Lego is celebrating 25 years of Star Wars sets in style, including a very highly- Lo riporta gizmodo.com
Looks like Star Wars just teased a Cal Kestis Lego minifigure - There's a snazzy new video to celebrate 25 years of Lego Star Wars and within it, for the first time, we can see a minifigure Cal Kestis. Si legge su eurogamer.net