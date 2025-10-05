Minaccia una donna trovata dai carabinieri con una pistola ad aria compressa
E’ stata trovata dai carabinieri in possesso di una pistola ad aria compressa la giovane di 29 anni di origini romene che nei giorni scorsi è stata denunciata dai carabinieri a Latina.I fatti risalgono allo scorso 2 ottobre quando i militari della Sezione radiomobile sono intervenuti nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
