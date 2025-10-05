Milly recupera ma vince ancora Maria Gerry Scotti inarrestabile

Testo Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, calamitare una media di 3.092.000 individui all'ascolto pari al 25.7% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 26.8% pari a una media di 3.933.000 affezionati, vincendo la serata. Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milly recupera ma vince ancora Maria. Gerry Scotti inarrestabile

