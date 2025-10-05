Milano l’Università Statale lancia una raccolta di beni utili per gli studenti palestinesi arrivati da Gaza | Un gesto di solidarietà concreta

L’Università Statale di Milano ha deciso di attivarsi concretamente a sostegno degli studenti e delle studentesse palestinesi provenienti da Gaza, arrivati in città per intraprendere un nuovo percorso accademico. L’iniziativa nasce su proposta delle rappresentanze studentesche presenti nel Senato Accademico dell’ateneo, che hanno chiesto all’università un segnale di solidarietà reale per favorire l’inserimento dei giovani nel contesto universitario e cittadino. I primi 12 studenti e studentesse palestinesi, arrivati in Italia grazie alle borse di studio del progetto IUPALS, sono giunti a Milano la sera del 1° ottobre, dove sono stati accolti da una delegazione dell’Università milanese. 🔗 Leggi su Open.online