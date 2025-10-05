Milano invasa da migliaia di ciclisti alla conquista di strade e parchi Ecco la Mille Mila Bici la pedalata più grande d’Italia

Milano, 5 ottobre 2025 –  Milano oggi si è trasformata in una gigantesca festa a pedali grazie all’iniziativa “Mille Mila Bici 2025 – Che Bellezza in Bicicletta!” la pedalata cittadina più grande d’Italia. Un evento gratuito, aperto a tutti, promosso da Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta, con il patrocinio di istituzioni, enti pubblici e aziende private, e con il sostegno del terzo Settore e di tante realtà cittadine.  Il valore simbolico . Più che una semplice pedalata, Mille Mila Bici è diventata negli anni un simbolo: un momento collettivo in cui migliaia di persone si riuniscono per testimoniare che la città può cambiare volto se si dà davvero spazio alla mobilità attiva e al trasporto collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

