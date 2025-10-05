Milano è la città che incassa di più dalle multe stradali | 123 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2025

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gennaio e settembre 2025 la città di Milano ha già incassato più di 123 milioni di euro dalle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati raccolti dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - citt

Cerca Video su questo argomento: Milano 232 Citt224 Incassa