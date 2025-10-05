Milano è la città che incassa di più dalle multe stradali | 123 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2025
Tra gennaio e settembre 2025 la città di Milano ha già incassato più di 123 milioni di euro dalle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati raccolti dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: milano - citt
Milano Digital Week: nasce “ARchivi”, la città raccontata in Realtà Aumentata Presentato a Milano il progetto “ARchivi, la Milano che non conoscevi in Realtà Aumentata”: un’iniziativa del Comune e ARtGlass che valorizza il patrimonio delle biblioteche cittad - facebook.com Vai su Facebook