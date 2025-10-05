Milano capitale delle multe | in nove mesi incassati 123 milioni di euro ma è meno dell' anno scorso

Milanotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia nei primi nove mesi del 2025 sono state staccate multe per infrazione del codice della strada per un totale di 1,25 miliardi di euro. Il Comune che ha incassato di più? Milano. A confermarlo è un'indagine condotta da Codacons sulla base dei dati di Siope (Sistema informativo sulle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

milano capitale multe noveMilano capitale delle multe: in nove mesi incassati 123 milioni di euro (ma è meno dell'anno scorso) - In Italia nei primi nove mesi del 2025 sono state staccate multe per infrazione del codice della strada per un totale di 1,25 miliardi di euro. Scrive milanotoday.it

milano capitale multe noveMulte stradali, Milano batte Roma ai Comuni 1,2 miliardi in nove mesi - Nonostante il nuovo Codice della Strada e l'alleggerimento delle regole sugli autovelox (che pur ancora si devono concretizzare del tutto), non si fermano le multe stradali. Riporta ilmessaggero.it

