Milan-Vlahovic non è ancora finita | scambio con un flop rossonero

La possibilità di un trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan non si è ancora arenata: possibilità di uno scambio con un flop finora. Domani sera non sarà solo la partita del ritorno di Max Allegri e Adrien Rabiot all’Allianz Stadium. Sarà anche la serata di quel che non è stato ma che sarebbe potuto essere. Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista dell’estate in casa Juventus. In pochi si aspettavano una permanenza del serbo a Torino alla luce della situazione contrattuale. L’attuale accordo tra il club e il giocatore, che questa stagione dovrebbe arrivare a percepire 12 milioni di euro, scadrà al termine della stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

