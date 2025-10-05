Milan tradito da Pulisic e Leao | con la Juve finisce 0-0 É addio alla vetta

Milano, 5 ottobre 2025 – La montagna partorisce un topolino. Anche se il peso di quello che ha l’aria di un “punticino“, lo si vedrà più avanti. Intanto, il Milan perde la testa: in classifica (Napoli e Roma a +2), dal dischetto ( erroraccio di Pulisic ) e sotto porta, col tanto atteso Leao a fare cilecca da due passi. L’altro lato della medaglia: la miseria di un gol al passivo (su rigore) nelle ultime sei partite. Tudor, dall’altra parte, resta sì imbattuto, ma non guarisce dalla “pareggite“: quinto di fila dopo quelli con Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Morale, in campionato, quarto posto a braccetto con l’Inter e -3 dalla coppia di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

