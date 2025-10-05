Milan tradito da Pulisic e Leao | con la Juve finisce 0-0 É addio alla vetta
Milano, 5 ottobre 2025 – La montagna partorisce un topolino. Anche se il peso di quello che ha l’aria di un “punticino“, lo si vedrà più avanti. Intanto, il Milan perde la testa: in classifica (Napoli e Roma a +2), dal dischetto ( erroraccio di Pulisic ) e sotto porta, col tanto atteso Leao a fare cilecca da due passi. L’altro lato della medaglia: la miseria di un gol al passivo (su rigore) nelle ultime sei partite. Tudor, dall’altra parte, resta sì imbattuto, ma non guarisce dalla “pareggite“: quinto di fila dopo quelli con Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Morale, in campionato, quarto posto a braccetto con l’Inter e -3 dalla coppia di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milan - tradito
San Siro: Sala ha tradito Milano! Denunciano senza mezzi termini la “vergognosa svendita di San Siro, trasformata in un'operazione di pura speculazione immobiliare, approvata dal Consiglio comunale di Milano sotto la regia del sindaco Sala" che "pur di dife - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como in Australia, il commissario UE Micallef ribadisce il no: "È tradimento delle comunità e dei tifosi" - X Vai su X
Milan tradito da Pulisic e Leao: con la Juve finisce 0-0. É addio alla vetta - Lo statunitense manda alle stelle un rigore concesso di Kelly su Gimenez. Si legge su msn.com
Il Milan spreca troppo, con la Juventus finisce 0-0. Quanti errori per Pulisic e Leao - Milan sprecone, sbagliano Pulisic e Leao Le due squadre tornano in campo senza aver effettuato cambi ma l’approccio della Juve è molto ... Segnala ilgiornale.it