Milan Nesta sull’attacco | Sono innamorato di Leao Pulisic fortissimo Su Gimenez dico…

L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri.

Milan, tra acquisti e cessioni la difesa è peggiorata. Gimenez ha trasformato Baschirotto in Nesta (Franco Ordine)

Udinese, Bertola: “Tifo Milan, il mio idolo è Nesta. Su Modric …”

Nesta: "Questo Modric può giocare fino a 70 anni. Milan da scudetto? Si può ma..."

Lazio, parla l'ex Nesta: «Milan? Non ci volevo stare, per me era la Lazio e basta. La Lazio mia era forte. Il trofeo a cui sono più legato…»

Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nuove! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading? Il vituperato player trading può essere viceversa un modo virtuoso di tenere in ordine i conti e di sfruttare le proprie idee per migliorarsi, per innalzare anche il valore tecnico e d'ambizione del