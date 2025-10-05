Milan Nesta incantato da Modric | Vederlo in campo e una bellezza E su Rabiot…

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan nesta incantato da modric vederlo in campo e una bellezza e su rabiot8230

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta incantato da Modric: “Vederlo in campo e una bellezza”. E su Rabiot…

In questa notizia si parla di: milan - nesta

Milan, tra acquisti e cessioni la difesa è peggiorata. Gimenez ha trasformato Baschirotto in Nesta (Franco Ordine)

Udinese, Bertola: “Tifo Milan, il mio idolo è Nesta. Su Modric …”

Nesta: "Questo Modric può giocare fino a 70 anni. Milan da scudetto? Si può ma..."

milan nesta incantato modricMilan, Nesta incantato da Modric: “Vederlo in campo e una bellezza”. E su Rabiot… - L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri ... msn.com scrive

milan nesta incantato modricNesta avverte la Juve: «Modric? Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Rabiot è un giocatore speciale per due motivi» - Nesta avverte la Juve ed elogia la mediana di Allegri: il croato illumina con la sua intelligenza, il francese ex dei bianconeri è un motore inesauribile Un paragone che fa tremare i polsi, un’investi ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Nesta Incantato Modric