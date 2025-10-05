Milan futuro tempo di trasferte | ecco la Virtus Ciserano

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle ore 15:00, il Milan Futuro di Massimo Oddo scenderà in campo contro la Virtus Ciserano in trasferta: tutto quello da sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan futuro, tempo di trasferte: ecco la Virtus Ciserano

In questa notizia si parla di: milan - futuro

