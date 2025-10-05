Milan che rimpianto | l’ha svenduto e ora fa sfracelli in Premier

Rompipallone.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, quel giocatore è un grande rimpianto: l’ha svenduto in Premier League e adesso è una macchina da gol Christian Pulisic si è preso il Milan ed è diventato insostituibile: qualsiasi pallone tocchi, pare trasformarsi in oro. Lo statunitense ha scalato le gerarchie di Massimiliano Allegri e ha trascinato la squadra verso quattro vittorie consecutive dopo il primo passo falso contro la Cremonese. L’attacco del Milan pare essere in uno stato di forma importante. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, la sponda rossonera di Milano ha accolto Nkunku dal Chelsea – che sta facendo bene – e ha spesso accostato all’addio Santi Giménez, che è invece rimasto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

milan che rimpianto l8217ha svenduto e ora fa sfracelli160in160premier

© Rompipallone.it - Milan, che rimpianto: l’ha svenduto e ora fa sfracelli in Premier

In questa notizia si parla di: milan - rimpianto

Tour de France 2025, Milan rompe la maledizione ma ora deve battere Merlier. Ganna è un rimpianto

Milan, che rimpianto: l’hanno sbolognato ma sta segnando caterve di gol

Pedullà: “Il grande rimpianto del Milan è Vlahovic. Rabiot …”

Cerca Video su questo argomento: Milan Rimpianto L8217ha Svenduto