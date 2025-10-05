Milan, quel giocatore è un grande rimpianto: l’ha svenduto in Premier League e adesso è una macchina da gol Christian Pulisic si è preso il Milan ed è diventato insostituibile: qualsiasi pallone tocchi, pare trasformarsi in oro. Lo statunitense ha scalato le gerarchie di Massimiliano Allegri e ha trascinato la squadra verso quattro vittorie consecutive dopo il primo passo falso contro la Cremonese. L’attacco del Milan pare essere in uno stato di forma importante. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, la sponda rossonera di Milano ha accolto Nkunku dal Chelsea – che sta facendo bene – e ha spesso accostato all’addio Santi Giménez, che è invece rimasto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, che rimpianto: l’ha svenduto e ora fa sfracelli in Premier