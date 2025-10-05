Migranti Papa | no alla freddezza dell' indifferenza
No alla freddezza dell'indifferenza verso i migranti. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'omelia del Giubileo dei missionari e dei migranti. "Il dramma della loro fuga dalla violenza - ha detto il Papa -, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
