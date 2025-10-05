Migranti giudice in Oregon ferma Trump

2.46 Un giudice federale ha bloccato la decisione di Trump di mobilitare 200 membri della Guardia Nazionale a Portland, Oregon, stabilendo che le affermazioni del presidente sui disordini quotidiani in quella città sono "slegate dai fatti" e rischiano di far precipitare la nazione in una forma incostituzionale di governo militare. "In questo Paese vige il diritto costituzionale, non la legge marziale", ha scritto la giudice Karin Immergut, nominata dallo stesso Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it