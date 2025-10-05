Uno spettro si aggira per l’Europa: quello della “ remigrazione “. Parliamo della nuova frontiera del dibattito pubblico suscitato dalla questione migratoria o, meglio, dall’impatto tra integrazione dei nuovi arrivati e dinamiche securitarie condizionanti società caratterizzate da tensioni e inquietudini politiche ed economiche. Accoglienza e remigrazione. Si teorizza non più solo la chiusura delle frontiere ma anche il respingimento di massa di chi è già presente sul suolo dei Paesi europei, spesso a prescindere dalla titolarità di diritti acquisiti. E si pone il discorso sempre più su un piano metapolitico, sulla necessità di preservare valori e visioni del mondo che le migrazioni avrebbero perturbato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Migranti e identità, la battaglia politica che scalda l’Europa