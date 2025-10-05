Mignani non fa drammi | Ci stava il pareggio Castagnetti | Non perdiamo la fiducia
Seconda sconfitta consecutiva, ma Mignani non si dispera. "Non siamo stati bravi nelle letture dei due gol presi – dice l’allenatore –, ma la squadra ha proposto e creato più nel secondo tempo che nel primo. Almeno un pareggio probabilmente lo meritavamo, oggi purtroppo è andata così e bisogna come sempre leggere le cose buone e meno buone che ci sono state. I ragazzi sono arrivati al 90’ spingendo ancora, dispiace perché volevamo rifarci dalla partita di Frosinone ma non ci siamo riusciti". Un punto nelle ultime tre partite. "Abbiamo – va avanti – affrontato alla pari due squadre in forma e candidate per la promozione come il Palermo e il Frosinone, mentre oggi (ieri, ndr) purtroppo è andata come avete visto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
