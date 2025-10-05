Miele si porta a casa il Rally del Sebino

La gara lombarda porta la firma del varesino, con Luca Beltrame, dopo una gara intensa e difficile anche per le mutevoli condizioni meteo. Bondioni-D’Ambrosio secondi davanti a Farea-Gonella. Gara vinta con merito dal pilota di origine varesina ma oramai valtellinese Simone Miele che per la seconda volta sugli asfalti attorno al Lago d’Iseo (partecipò alla . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

