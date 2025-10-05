Microsoft ha provato a creare il suo Uncharted per Xbox ma alla fine ci ha rinunciato
Negli anni in cui Uncharted dominava la scena videoludica su PlayStation, anche Microsoft voleva la sua grande avventura cinematografica. Secondo un’indagine di Did You Know Gaming?, basata su testimonianze di ex dipendenti, la casa di Redmond aveva effettivamente provato a creare un rivale diretto della serie di Naughty Dog. Il progetto, noto come Project Ranger, prese forma nei primi anni 2010 e avrebbe dovuto rappresentare la risposta Xbox a Nathan Drake: un mix di azione spettacolare, esplorazione e spionaggio pensato per valorizzare la potenza di Xbox One. A occuparsene fu Black Tusk Studios, team canadese che in seguito sarebbe diventato The Coalition, celebre per la saga Gears of War. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: microsoft - provato
Secondo fonti attendibili, Microsoft avrebbe tentato di abbassare il prezzo delle console portatili #ROGXboxAlly e Ally X sovvenzionando parte del costo. Ecco cos'è successo. - X Vai su X
Eccomi!! Oggi ho provato a fare questo video, per farvi vedere una parte di me che non avete mai visto o che forse non immaginavate. Ebbene sì io faccio prima a creare tre fascinator, un turbante, customizzarvi una giacca, piuttosto che creare una presentazio - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft ha segnalato una campagna di phishing rivolta principalmente alle aziende. La caratteristica principale è l’uso di codice malevolo generato dall’AI - Microsoft ha segnalato una campagna di phishing rivolta principalmente alle aziende. Segnala libero.it
Un dipendente di Microsoft ha pubblicizzato un annuncio di lavoro come grafico utilizzando l'intelligenza artificiale - Un dipendente di Microsoft ha attirato diverse critiche per aver condiviso un'immagine creata attraverso l'intelligenza artificiale, in modo da pubblicizzare ruoli vacanti all'interno del team grafico ... Riporta it.ign.com