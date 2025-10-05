microsoft ha provato a creare il suo uncharted per xbox ma alla fine ci ha rinunciato

Negli anni in cui Uncharted dominava la scena videoludica su PlayStation, anche Microsoft voleva la sua grande avventura cinematografica. Secondo un’indagine di Did You Know Gaming?, basata su testimonianze di ex dipendenti, la casa di Redmond aveva effettivamente provato a creare un rivale diretto della serie di Naughty Dog. Il progetto, noto come Project Ranger, prese forma nei primi anni 2010 e avrebbe dovuto rappresentare la risposta Xbox a Nathan Drake: un mix di azione spettacolare, esplorazione e spionaggio pensato per valorizzare la potenza di Xbox One. A occuparsene fu Black Tusk Studios, team canadese che in seguito sarebbe diventato The Coalition, celebre per la saga Gears of War. 🔗 Leggi su Game-experience.it

