Michela Andreozzi al Wired Next Fest 2025 Trentino | Scardinare i preconcetti di genere per accogliere le nuove generazioni
La regista e sceneggiatrice porta a Rovereto il suo Unicorni. Un film per tutti, ma che contiene un invito a trovare il coraggio di confrontarsi con l’inaspettato rivolto soprattutto agli adulti. 🔗 Leggi su Wired.it
Michela Andreozzi: “Sono la prima regista di commedia mainstream. Come attrice? Una pippa, non sono la mia preferita”
Michela Andreozzi, Unicorni video intervista: «Non è un manifesto gender ma un viaggio in famiglia, e sulle mie uscite Prime Video…»
Michela Andreozzi: «Con Unicorni racconto paure e fragilità di una famiglia davanti a un figlio fluido. Non è un manifesto gender, ma il mio film più politico»
Dal 2 ottobre si alza il sipario. Abbonamenti e info disponibili al botteghino. #TeatroManzoniRoma #Stagione2526 #andiamoateatro Giandomenico Anellino Michela Andreozzi Tiziano Caputo Agnese Fallongo Melania Giglio Giampiero Ingrassia Giorgio Lu - facebook.com Vai su Facebook
Da indagini processuali emerge che Pino Insegno avrebbe consegnato a Diabolik il numero di Michela Andreozzi, scatenando un clima di insulti e minacce. Con un contratto appena rinnovato, la Rai deve fare chiarezza: chi ha fatto questo non può rappresent - X Vai su X
Wired Next Fest 2025 Trentino, cosa seguire oggi domenica 5 ottobre