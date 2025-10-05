Mic 250 mila ingressi nella #domenicalmuseo di ottobre | Pompei e Caserta boom di visitatori

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati 250 mila gli ingressi in occasione della #domenicalmuseo di ottobre, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero nei luoghi della cultura statali nella prima domenica del mese. Di seguito si riportano i primi dati provvisori fin qui pervenuti: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 19.015; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 16.795; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 14.410; Reggia di Caserta 13.235; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.536; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mic, 250 mila ingressi nella #domenicalmuseo di ottobre: Pompei e Caserta, boom di visitatori

In questa notizia si parla di: mila - ingressi

Successo per la Festa de l’unità di Bosco Albergati: 60 mila ingressi e 25 mila coperti

Quasi 60 mila ingressi ad agosto: Villa Monastero più forte dei bus sostitutivi

"UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA" SI CONFERMA IN TESTA DI LUNEDI' CON 140 MILA EURO, IN 5 GIORNI SFIORA GLI 1,3 MILIONI DI EURO. LA TOP TEN DI IERI, 29 SETTEMBRE 2025. #BoxOfficeItalia #incassi #ingressi #presenze #spettatori dati Cinet - facebook.com Vai su Facebook

Mic, 250 mila ingressi nella #domenicalmuseo di ottobre - In tutta Italia sono stati 250 mila gli ingressi in occasione della #domenicalmuseo di ottobre, l'iniziativa del ministero della Cultura che prevede l'accesso libero nei luoghi della cultura statali n ... Come scrive ansa.it

Mic, oltre 290mila ingressi nei musei e nei parchi archeologici - Sono stati oltre 290mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Si legge su ansa.it