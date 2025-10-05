Mi hanno rubato l' auto con dentro seggiolini e passeggino | l' appello della proprietaria per ritrovarla

Un appello lanciato sui social e che ha chiesto di condividere anche alla nostra redazione. E’ quello di una cittadina che la mattina del 5 ottobre ha avuto un’amara sorpresa: la sua auto, nella notte, le è stata rubata. Si tratta di una Lancia Y (modello Unica) ed era parcheggiata in zona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

