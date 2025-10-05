Sito inglese: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha rivelato la sua gioia nel segnare un “goal adeguato” dopo una battaglia fisica contro Brentford in Premier League. Sotto il nuovo boss Keith Andrews, ex allenatore del set del club, le api hanno costruito una reputazione per essere difficili da battere, con grandi difensori fisici, che diventano una minaccia attaccante quando Michael Kayode, il terzino, utilizza i suoi poteri di lancio. L’aggiunta di quegli elementi insieme ha scatenato un ritorno al passato di Barclaysman nella mente di Haaland. Ti potrebbe piacere Erling Haaland attribuisce il marcatore sepp van den berg per obiettivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

'Mi ha ricordato un po' di Stoke City con Delap 'Erling Haaland attribuisce a suo figlio e a un giocatore di Brentford per un obiettivo decisivo nello scontro della vecchia scuola