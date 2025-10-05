Metto in scena vita reale e caos per confortare
Improvvisazione, ironia, psicologia e conforto laico. Mercoledì alle 21 Paolo Rossi inaugura la nuova stagione del Petrella di Longiano con ‘Operaccia satirica’. L’attore comico friulano porta in scena uno spettacolo sempre nuovo e ricco di improvvisazione, che racconta la quotidianità che ci circonda con fare ironico, ma riflessivo. In scena anche l’attrice Caterina Gabanella e i musicisti Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul sito del Petrella o presso la biglietteria del teatro. Rossi, come nasce lo spettacolo? "Tutto comincia qualche anno fa durante il tour del ‘Metodo Pirandello’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
