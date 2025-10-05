Meteo | Previsioni per lunedì 6 ottobre
A Modena lunedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2304m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Previsioni meteo lunedì 6 ottobre: a Milano e in Lombardia una bella giornata piena di sole con 21 gradi - La temperatura più alta toccherà i 21°C, quella più bassa scenderà a 9°C. Scrive milano.corriere.it