meteo le previsioni in campania per domenica 5 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 5 ottobre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3402m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

