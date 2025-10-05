Meteo la tempesta Amy spazza l' Italia | venti forti da Nord al Centro-Sud allerta in 6 regioni Le previsioni

Meteo, la tempesta Amy sfonda sull'Italia e coinvolge diverse regione: oggi domenica 5 ottobre sarà una giornata di maltempo e allerta meteo, ecco dove. La perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Meteo, la tempesta Amy spazza l'Italia: venti forti da Nord al Centro-Sud, allerta in 6 regioni. Le previsioni

Tempesta Amy devasta Regno Unito e Irlanda: un morto, blackout e raffiche fino a 155 km/h - La tempesta Amy ha colpito con violenza Regno Unito e Irlanda: raffiche record fino a 155 km/h, blackout diffusi e una vittima. Da retemeteoamatori.it

Meteo, la super tempesta tropicale Amy in Italia: domenica di maltempo e venti fortissimi. Le previsioni - Mentre l'instabilità interessa ancora l'Italia meridionale dall'Atlantico si avvicina rapidamente ... Si legge su msn.com