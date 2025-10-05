Meteo Genova e Liguria le previsioni per la settimana

Genovatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova settimana è alle porte. Ecco le previsioni meteo degli esperti di 3BMeteo per i prossimi giorni.Meteo Genova e Liguria, previsioni lunedì 6 ottobre A Genova previsto bel tempo con sole per l'intera giornata, temperature comprese tra la minima di 13°C e la massima di 22°C. Venti moderati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - genova

Meteo Genova: le previsioni per il weekend, tra sole e nuvole

Allerta meteo prolungata, la protezione civile di Genova avverte: "Forti rovesci sul ponente"

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

meteo genova liguria previsioniMeteo: in Liguria nuvole e qualche pioggia con vento forte, miglioramento da domenica - La coda di una veloce perturbazione interesserà la Liguria tra la giornata di sabato e le prime ore di domenica. Riporta msn.com

Meteo Liguria, sabato di nuvole e pioggia. Le previsioni - SABATO: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Come scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Genova Liguria Previsioni