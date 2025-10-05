Meta Catania notte magica al PalaCatania | battuto Genzano 5-4 in una gara da infarto

La Covei Meta Catania Bricocity si regala la prima notte magica al PalaCatania battendo 5-4 l’Ecocity Genzano in una gara intensa e spettacolare. Nonostante le assenze di Carmelo Musumeci, Timm e Dian Luka e l’espulsione di Bocão, i rossazzurri hanno mostrato carattere e orgoglio davanti ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pulvirenti, sempre Pulvirenti, meravigliosamente Pulvirenti: Meta, bis da cuore e batticuore - Una partita pazzesca, vinta e voluta da una squadra che continua a stupire, nonostante assenze Carmelo Musumeci, Timm e ... Lo riporta calcioa5live.com